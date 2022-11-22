أهالي أسرى من غزة يتوجّهون لزيارة ذويهم في سجن بئر السبع

غزة/ سما /

توجه أهالي أسرى من قطاع غزة، فجر يوم الثلاثاء، إلى زيارة ذويهم في سجن بئر السبع التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الأسرى بأنّ "12 مواطنًا من قطاع غزة توجهوا فجر اليوم، لزيارة 8 أسرى في سجن بئر السبع، وقد رافق طاقم الوزارة أهالي الأسرى لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بغزة ضمن برنامج "مؤازرة".

ودعت الوزارة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ خطوات جدية للضغط على الاحتلال لوقف قرار حرمان نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام.