  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي أسرى من غزة يتوجّهون لزيارة ذويهم في سجن بئر السبع

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي أسرى من غزة يتوجّهون لزيارة ذويهم في سجن بئر السبع



غزة/ سما /

توجه أهالي أسرى من قطاع غزة، فجر يوم الثلاثاء، إلى زيارة ذويهم في سجن بئر السبع التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الأسرى  بأنّ "12 مواطنًا من قطاع غزة توجهوا فجر اليوم، لزيارة 8 أسرى في سجن بئر السبع، وقد رافق طاقم الوزارة أهالي الأسرى لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بغزة ضمن برنامج "مؤازرة".

ودعت الوزارة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ خطوات جدية للضغط على الاحتلال لوقف قرار حرمان نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام.

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين على موعد مع منخفض جوي بارد وماطر

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

"بنك إسرائيل" يرفع سعر الفائدة

الأخبار الرئيسية

2022-11-22_08-18-17_731238

شركة إسرائيلية تضع عينها على “خزان كبير” للغاز الطبيعي بصحراء المغرب وتتحرك للاستثمار

55994

استياء إسرائيلي من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية بمونديال قطر

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم