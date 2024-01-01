رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

مصدر: ما زلنا بعيدون كل البعد عن انهاء المفاوضات لتشكيل الحكومة

سموتريش لوزارة المالية بدل الأمن ودرعي سيعين قائما بأعمال رئيس الحكومة ووزيرا للداخلية والمواصلات والأديان

بن غفير يهاجم من كشف عن اعتداءات جنسية في المنظمة المتطرفة لهافا

مسؤول كبير في الشرطة: اذا تم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي فعلى المفتش العام الاستقالة

سموتريش: منظمات حقوق الانسان في إسرائيل تشكل خطرا على وجودها

"معاريف":

يقتربون من تشكيل الحكومة

أولمرت خسر المحكمة امام نتنياهو ودفع غرامة بسبب التشهير بقيمة 62 الف شيقل

الاحتجاج الإيراني: لاعبو إيران لم ينشدوا النشيد الوطني احتجاجا على الأحداث في بلادهم

غانتس: نتنياهو يقوم بانقلاب لصالح الفساد

مقتل التلميذ محمود السعدي برصاص الجيش

سعر الكهرباء سيرتفع بنسبه 12%

"يديعوت احرونوت":

يبدو أن هناك تقدما لتشكيل الحكومة

جلانت وزيرا للأمن

الائتلاف الجديد سيقر قوانين لصاح ارييه درعي

سيما كدمون: تريدون دولة شريعة يهودية صوتوا لليمين

بن درور يميني: الرؤيا الخطيرة لحكومة شبان الهضاب والواقع ان سموتريش عين رئيسا لحكومة "يهودا والسامرة" وهذا يشكل خطرا على هوية إسرائيل