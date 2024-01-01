رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الطالب محمود السعدي (18 عاما)، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في البطن ، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة الهدف في جنين.

كما عنونت الصحف، رد الادعاء الألماني الشكوى المرفوعة ضد سيادة الرئيس محمود عباس، بدعوى انكار الهولوكوست والتحريض، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات في الخليل، وتقوع، والخضر، وهدم منزل ومنشآت زراعية في دوما والنبي الياس.

الحياة الجديدة:

_ استشهاد الطالب محمود السعدي وإصابة 4 مواطنين واعتقال شاب خلال عدوان الاحتلال على جنين

_ الرئيس يلتقي قادة وزعماء دول على هامش افتتاح كأس العالم في قطر

_ الادعاء الألماني يرد الشكوى المرفوعة ضد الرئيس شارحا: كان هدفه الوحيد تسليط الضوء على جرائم الجيش الاسرائيلي والظلم الذي يتعرض له شعبه

_ البابا فرنسيس يعبر عن تضامنه مع ضحايا حريق جباليا

_ جمهورية أذربيجان تقرر فتح ممثلية لها في دولة فلسطين

_ اشتية: فلسطين وعُمان اشقاء في الدم ووحدة المصير والتاريخ والحاضر والمستقبل

_ مجلس الوزراء يقرر إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ويكلف فريقًا حكوميًا للإعداد لذلك

_ الاحتلال ينفذ جريمة بحق الأسير معطان والزبيدي يعاني أوضاعًا انسانية مقلقة في عزل "عسقلان"

"الأيام":

­_ جنود الاحتلال يقتلون طالب "توجيهي" خلال اقتحام واشتباكات في مخيم جنين

_ الرئيس يلتقي قادة دول ومسؤولين في الدوحة

_ إصابات خلال مواجهات في الخليل وتقوع والاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتلاع

_ إصابات بالاختناق خلال تصدي المواطنين لاقتحام المستوطنين في بيت أمر

_ انفجار في مركبة بداخلها أسطوانة غاز قرب يعبد

_ المدعي العام في برلين يسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس عباس

_ الحكومة تقرر إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

_ إسرائيل: تقدم بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.. منح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

_ جيش الاحتلال تدعي إحباط تهريب يد أسلحة في الأغوار

"القدس":

_ شهيد من مخيم جنين و3 جرحى

_ إصابات وهدم ومستوطنون يعتدون على المواطنين

_ الحكومة تقرر إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

_ الصالح: إسرائيل ترفض المصادقة على مخططات لتوسيع بلدات بالضفة منذ 9 أعوام

_ الليكود يمنح المتطرف بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة