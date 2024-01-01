اقتحام منزل محافظ القدس

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوة مشتركة من مخابرات وقوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقامت قوات الاحتلال بالانتشار في محيط منزل محافظ القدس قبل اقتحامه، ثم تركزت على بابه فيما قامت فرقة من القوات والمخابرات باقتحام المنزل وتفتيشه.

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات من سلوان الفتيين مالك الرجبي، وآدم الرجبي، والشاب حسين دار عيسى.

وشهد حي بطن الهوى خلال الاعتقال واقتياد المعتقلين الى سيارة الشرطة، توترا ومشادات كلامية بين المخابرات والأهالي.