  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء بعض المعتقلين:

 

١. المحرر خالد نوابيت- برقا شرق رام الله

٢. الفتى عمر القطاوي- مخيم بلاطة شرق نابلس

٣. المحرر عصام زياد أبو الهيجا- اليامون غرب جنين

٤. المحرر أحمد براهمة- عنزا جنوب جنين

٥. عنتر حامد- سلواد شرق رام الله

٦. محمود حامد- سلواد

٧. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل غرب رام الله

٨. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل

٩. سائد عبد سدر- الخليل

١٠. يوسف عدنان العيدة- الخليل

١١. يونس غازي عودة- طولكرم

١٢. فراس هيكل- عناتا شرق القدس

١٣. خليل فراس هيكل- عناتا

١٤. خالد مراد مرعي- بلعا شرق طولكرم

١٥. الفتى آدم منذر الرجبي- القدس

١٦. الفتى مالك الرجبي- القدس

١٧. حسين دار عيسى- القدس

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين على موعد مع منخفض جوي بارد وماطر

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

واشنطن : أوقفنا هجوما ايرانيا على السعودية في اللحظات الاخيرة ..

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم

"بنك إسرائيل" يرفع سعر الفائدة

الأخبار الرئيسية

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس

637bb5fe4c59b75e4b073e43

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

20221119110348 (1)

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

1120226174633648

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم