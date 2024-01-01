قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء بعض المعتقلين:

١. المحرر خالد نوابيت- برقا شرق رام الله

٢. الفتى عمر القطاوي- مخيم بلاطة شرق نابلس

٣. المحرر عصام زياد أبو الهيجا- اليامون غرب جنين

٤. المحرر أحمد براهمة- عنزا جنوب جنين

٥. عنتر حامد- سلواد شرق رام الله

٦. محمود حامد- سلواد

٧. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل غرب رام الله

٨. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل

٩. سائد عبد سدر- الخليل

١٠. يوسف عدنان العيدة- الخليل

١١. يونس غازي عودة- طولكرم

١٢. فراس هيكل- عناتا شرق القدس

١٣. خليل فراس هيكل- عناتا

١٤. خالد مراد مرعي- بلعا شرق طولكرم

١٥. الفتى آدم منذر الرجبي- القدس

١٦. الفتى مالك الرجبي- القدس

١٧. حسين دار عيسى- القدس