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الطقس: انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط امطار متفرقة

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط امطار متفرقة



رام الله / سما /

 يكون الجو  اليوم الثلاثاء غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج>

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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