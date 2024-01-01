الطقس: انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط امطار متفرقة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج>

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.