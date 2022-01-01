  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويخطون شعارات عنصرية شرق طولكرم

الإثنين 21 نوفمبر 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويخطون شعارات عنصرية شرق طولكرم



طولكرم/سما/

 أحرق مستوطنون مساء اليوم الإثنين، أشجار زيتون، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، في قرية رامين شرق طولكرم.

وذكر مواطنون من القرية، أنهم تفاجأوا بشعارات عنصرية مكتوبة باللغة العبرية خطها مستوطنون على جدران منزلي كل من سمير حمدان، ومحمد ظافر، على أطراف البلدة الشمالية.

وأضافوا أن المستوطنين أعطبوا إطارات مركبات مملوكة للمواطنين فراس ظافر، ومؤيد حمد، ونائل حمد، وسمير حمدان، في الوقت الذي أشعلوا فيه النيران في عدد من أشجار الزيتون بأراضي المواطنين منال زيدان، وخالد برهم.

وفا

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين على موعد مع منخفض جوي بارد وماطر

إصابة 5 من أفراد عائلة واحدة بحريق بغزة

واشنطن : أوقفنا هجوما ايرانيا على السعودية في اللحظات الاخيرة ..

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم

أسعار صرف العملات

"بنك إسرائيل" يرفع سعر الفائدة

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس

637bb5fe4c59b75e4b073e43

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

20221119110348 (1)

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

1120226174633648

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا لدى اليونان تتابع أنباء فقدان شابين من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم