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الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين مونديال قطر 2022

الإثنين 21 نوفمبر 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين مونديال قطر 2022



رام الله/سما/

 شاركت قوة من الشرطة الفلسطينية الخاصة في تأمين الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022 في قطر وذلك الى جانب قوات أمنية إقليمية وعالمية للمشاركة في تأمين الحدث العالمي الكبير ، في اطار التعاون بين الشرطة الفلسطينية ونظيرتها القطرية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة "بناء على  روح التعاون والاتفاقيات  بين قيادة  دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة، تم ايفاد  قوة مدربة على حفظ أمن الملاعب والتعامل مع الأحداث الكبرى للاستفادة من التجربة القطرية وتبادل الخبرات بالخصوص والتي ستعود للوطن بعد انتهاء فعاليات الحدث الرياضي الأبرز  على مستوى العالم مسجلة حضورا لاول مرة للشرطة الفلسطينية في هذا الحدث العالمي الكبير".

#الشرطة الفلسطينية

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