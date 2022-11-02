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الخارجية الفلسطينية: سفارتنا لدى اليونان تتابع أنباء فقدان شابين من غزة

الإثنين 21 نوفمبر 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: سفارتنا لدى اليونان تتابع أنباء فقدان شابين من غزة



رام الله/سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع منذ الأسبوع الماضي مع الجهات المختصة الأنباء التي وصلتها عن فقدان شابين من قطاع غزة، هما: رامز مسمح، وأحمد المشوخي.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، أنه ولحتى هذه اللحظة وحسب معلومات من جهة الاختصاص اليونانية، لم ترد أي معلومات عن تسجيل وصول الشابين إلى الأراضي اليونانية، مبينا أن السفارة على تواصل مع أهالي المفقودين وتزودهم بآخر المستجدات.

وأكد أن القائم بأعمال سفارة دولة لدى اليونان يوسف درخم قدم طلبا للسلطات اليونانية للتواصل مع أحد الناجين من حادثة غرق القاربين قبالة سواحل جزيرة كوس، لمعرفة مصير المفقودين. 

وناشدت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان أبناء شعبنا والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي عدم استباق الأحداث ونشر معلومات غير دقيقة، ومراعاة مشاعر أهالي المفقودين.

#فلسطين #اليونان

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