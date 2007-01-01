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إصابات جراء استهداف الاحتلال ملعب الخضر بقنابل الغاز

الإثنين 21 نوفمبر 2022 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء استهداف الاحتلال ملعب الخضر بقنابل الغاز



بيت لحم/سما/

 أصيب عدد من اللاعبين من فريقي شباب الخضر وإسلامي بيت لحم مواليد 2007، والجمهور، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب ملعب الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد المدير الإداري لملعب الخضر يوسف صايل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الساحة الخارجية للملعب الواقع في محيط المدارس بالبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز صوب المدرجات وأرضية الملعب أثناء مباراة لدوري الفئات العمرية جمعت شباب الخضر وإسلامي بيت لحم، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين والجمهور بالاختناق.

يشار الى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل تكرر سابقا أثناء إجراء مباريات وتدريبات لفرق مختلفة.

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#ملعب الخضر

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