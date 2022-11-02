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"الخارجية" تدين جريمة اعدام الطالب محمود السعدي

الإثنين 21 نوفمبر 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين جريمة اعدام الطالب محمود السعدي



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطالب في الثانوية العامة محمود عبد الجليل السعدي (18 عامًا)، خلال اقتحامها مدينة جنين.

واعتبرت الخارجية في بيان، أن هذه الجريمة البشعة تعد جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا.

ودعت وزارة الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

#الخارجية #محمود السعدي

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