يد مورغان فريمان تثير تساؤلات بافتتاح المونديال.. ما فصتها؟

وكالات

شارك النجم الأمريكي مورغان فريمان، في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022"، الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، إلى جانب الطفل غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة، المصاب بـ"متلازمة التراجع الذيلي".



وظهر فريمان في حوار السلام، إلى جانب الطفل القطري غانم المفتاح، تجسيدا لحوار الحضارات بين الشرق والغرب حول الاختلافات بين الشعوب والسلام، ودعوة الشرق للغرب من أجل الاتحاد وإحياء المحبة والسلام في أرض واحدة.



وخلال حواره مع الطفل غانم المفتاح على أرضية ملعب "البيت"، ظهر مورغان فريمان مرتديا قفازا في يده اليسرى، ما أثار العديد من التساؤلات من الجماهير ومحبي الفنان الأمريكي.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، "فإن مورغان يعاني من الألم العضلي الليفي نتيجة تعرضه لحادثة سير سابقا. ما جعله يخفي يده بقفاز ضاغط".



وأشارت الصحيفة إلى أنه "كان من الواضح أن النجم الأمريكي يعاني من الألم خلال مقابلة مع "Esquire" في عام 2012.



وكشف محاوره طوم شيريلا في المقابلة آنذاك، أن مورغان: "يتألم عندما يمشي، عندما يجلس، عندما يقوم من على أريكته.. يبدو نوعا من العذاب ، رغم أنه لم يذكر ذلك أبدا ".

وفي 2013، أعلن الممثل الأمريكي مورجان فريمان عن تشخيصه للإصابة بالألم العضلي الليفي بعد تعرضه لحادث سيارة في عام 2009.



وتشمل أعراض فريمان "الألم الشديد لأعلى وأسفل الذراع". الألم العضلي الليفي هو حالة يعاني فيها الشخص من ألم مزمن وحنان في المفاصل والعضلات والأوتار والأنسجة الأخرى.