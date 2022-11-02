فلسطين على موعد مع منخفض جوي بارد وماطر

رام الله/سما/

من المتوقع أن تتأثر فلسطين نهاية الأسبوع الجاري بمنخفض جوي تشمل أمطاره كافة المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وبحسب الراصد الجوي داوود الطروة، يعتبر المنخفض القادم هو الأكثر قوة وبرودة منذ بداية الموسم، حيث من المتوقع أن تسقط الامطار فوق كافة المناطق، وتكون غزيرة أحيانا، كما ستنخفض الحرارة في المناطق الجبلية العالية لتصل إلى 8 درجات مئوية.

وأضاف الطراوة في تصريح صحفي: "من المتوقع أن يبدأ تساقط الامطار بشكل تدريجي يوم الجمعة، وتمتد لتشمل كافة المناطق، ويستمر تساقط الامطار يوم السبت، مع أجواء باردة.

وبين أن المنخفض الجوي سيسبقه حالة من عدم الاستقرار يومي الثلاثاء والخميس، بحيث تسقط امطار محلية على بعض المناطق.