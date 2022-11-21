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شاهد الصور : "القضاء العسكري" بغزة يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة

الإثنين 21 نوفمبر 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : "القضاء العسكري" بغزة يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة



أتلفت هيئة القضاء العسكري، الإثنين، كميات كبيرة من المواد المخدرة، والتي تم ضبطها منذ مطلع العام الجاري في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.

جاء ذلك، عقب مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها غرب مدينة غزة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، وبحضور ممثلين عن المجلس التشريعي، وعدد من الوجهاء، وفرق شبابية ناشطة في التوعية بقضايا المخدرات.

وحضر المؤتمر الصحفي كلّ من اللواء ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري، والعميد أحمد القدرة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، والنائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، والنائب مروان أبو راس رئيس لجنة الداخلية والأمن، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. مشير المصري.

وقال اللواء ناصر سليمان، إن المواد التي تم إتلافها تتمثل في الكميات التي تم ضبطها وتحريزها خلال القضايا التي تختص بها هيئة القضاء العسكري، وهي قضايا التهريب "الجلب من الخارج".

وأشار سليمان إلى أن المواد المُتلفة تشمل 1927 فرش حشيش، و199 ألفاً و675 حبة مخدرة، بالإضافة إلى أعشاب مخدرة "بانجو" بوزن قرابة 4 كيلو جرامات.

وجرى إتلاف المواد المخدرة في أفران مُخصصة، وبحضور الجهات المختصة وفق القانون.

وأوضح أن المواد المخدرة المتلفة محرزة على ذمة قضايا جناية في هيئة القضاء العسكري، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف تمت بعد أسبوعين من العمل المتواصل وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013 الصادر عن المجلس التشريعي.

وبيَّن اللواء سليمان أن كافة الإجراءات القانونية تمت أمام المحاكم العسكرية عبر تشكيل لجان متخصصة للحصر والعد، تضم وزارة الصحة وأعضاء النيابة العسكرية وإدارة التحريز وإدارة مكافحة المخدرات، وبحضور أجهزة رقابية مُشكلة من مكتب المراقب العام، ومندوب عن مكتب وزير الداخلية ومكتب الرقابة بوزارة المالية وإطلاع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بالإضافة لتوثيق جميع عمليات العد والإتلاف بالكامل.

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