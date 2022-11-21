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الراصد الجوي : منخفض جوي شامل كافة المناطق يومي الجمعة والسبت

الإثنين 21 نوفمبر 2022 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : منخفض جوي شامل كافة المناطق يومي الجمعة والسبت



وكالات

 من المتوقع أن تتأثر فلسطين نهاية الأسبوع الجاري بمنخفض جوي تشمل أمطاره كافة المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وبحسب الراصد الجوي داوود الطروة، يعتبر المنخفض القادم هو الأكثر قوة وبرودة منذ بداية الموسم، حيث من المتوقع أن تسقط الامطار فوق كافة المناطق، وتكون غزيرة أحيانا، كما ستنخفض الحرارة في المناطق الجبلية العالية لتصل إلى 8 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يبدأ تساقط الامطار بشكل تدريجي يوم الجمعة، وتمتد لتشمل كافة المناطق، ويستمر تساقط الامطار يوم السبت، مع أجواء باردة.

ويسبق المنخفض الجوي حالة من عدم الاستقرار يومي الثلاثاء والخميس، بحيث تسقط امطار محلية على بعض المناطق.

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