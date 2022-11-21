  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

5 أسرار وراء نجاح زواج أحمد حلمي ومنى زكي

الإثنين 21 نوفمبر 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسرار وراء نجاح زواج أحمد حلمي ومنى زكي



وكالات / سما /

توجد العديد من قصص الزواج والحب الناجحة بين المشاهير حول العالم والتي استمرت لسنوات طويلة واستطاعت أن تضرب أروع الأمثلة وأصبحت نموذجًا يحتذى به ومن هذه القصص، قصة النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكى، والتي تعتبر من قصص الزواج الناجحة بين مشاهير الفن في العالم العربي، ويكمن سر نجاحها في العديد من العوامل التي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكى.

تقبل عيوب الطرف الآخر

تحدثت النجمة منى زكى خلال استضافتها ببرنامج "قعدة رجالة" على قناة "دى أم سى"، عن أسرار نجاح زواجها هي والنجم أحمد حلمي، هو تقبل العيوب قبل المميزات، كما أن الحب يجعل الطرفين يتطبعان بطبع بعضهما، حيث أشارت إلى إنها كانت قديمًا تتسم بالعصبية بعكس حلمي الذى يتميز بالهدوء، ومع الوقت أصبحت مثله كما بدأت تميل للجلوس في المنزل مثله.

بيدعمها طول الوقت

يحرص النجم أحمد حلمي طوال الوقت على دعم زوجته، دائمًا يظهر برفقتها في العروض الخاصة لأفلامها ويقف بجوارها في الفعاليات الفنية وعند تكريمها.

أفكارهم متقاربة

وكشفت النجمة منى زكى لإحدى المجلات الخليجية عن سر من أسرار نجاح واستمرار زواجها من أحمد حلمي، هو تقارب أفكارهما الذى يجعلهما متفاهمين طوال الوقت.

بيحتويها وقلبه كبير

وأشارت النجمة خلال حديثها أيضًا للمجلة الخليجية إلى إن من أسرار نجاح زواجها أيضًا هو إحتواء زوجها لها الذى وصفته بأنه يحمل قلب كبير طيب.

الاتنين برج العقرب

تصادف ميلاد النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكى، بنفس اليوم وهو 11 نوفمبر وبهذا فهما مواليد برج العقرب الذى من أشهر صفاته الإخلاص والرومانسية والميل للاستقرار، وبهذا فهما متشابهان في الصفات مما ساعد على نجاح العلاقة.

#أحمد حلمي #منى زكي #زواج

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: الإعلان عن نتائج التحقيق في حريق جباليا

بحضور الشيخ تميم.. مصافحة تاريخية بين أردوغان والسيسي في قطر (صورة)

إعلام إسرائيلي يشن حملة شرسة ضد قطر قبيل انطلاق المونديال

بالفيديو: حفل افتتاح فعاليات كأس العالم 2022

لأول مرة في التاريخ.. تلاوة القرآن الكريم في افتتاح المونديال (فيديو)

"الليكود" محبط من مفاوضات الائتلاف

محمد بن سمان يصدر توجيهات "جديدة" بشأن مونديال قطر

الأخبار الرئيسية

image_processing20221121-905-a63zeu

بالتفاصيل .. هجوم وشيك بسيارة مفخخة وآليه تفجير عن بُعد

img-20221121-101456-927-1669018515

صورة : شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

التعاون الروسي-الإيراني في مجال الطائرات المسيرة يرعب إسرائيل ...

بن غفير يفجر مفاوضات تشكيل الحكومة مع "الليكود"

الاحتلال يعتقل المطارد راتب البالي بعد محاصرة منزله في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم