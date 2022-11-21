5 أسرار وراء نجاح زواج أحمد حلمي ومنى زكي

وكالات / سما /

توجد العديد من قصص الزواج والحب الناجحة بين المشاهير حول العالم والتي استمرت لسنوات طويلة واستطاعت أن تضرب أروع الأمثلة وأصبحت نموذجًا يحتذى به ومن هذه القصص، قصة النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكى، والتي تعتبر من قصص الزواج الناجحة بين مشاهير الفن في العالم العربي، ويكمن سر نجاحها في العديد من العوامل التي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكى.

تقبل عيوب الطرف الآخر

تحدثت النجمة منى زكى خلال استضافتها ببرنامج "قعدة رجالة" على قناة "دى أم سى"، عن أسرار نجاح زواجها هي والنجم أحمد حلمي، هو تقبل العيوب قبل المميزات، كما أن الحب يجعل الطرفين يتطبعان بطبع بعضهما، حيث أشارت إلى إنها كانت قديمًا تتسم بالعصبية بعكس حلمي الذى يتميز بالهدوء، ومع الوقت أصبحت مثله كما بدأت تميل للجلوس في المنزل مثله.

بيدعمها طول الوقت

يحرص النجم أحمد حلمي طوال الوقت على دعم زوجته، دائمًا يظهر برفقتها في العروض الخاصة لأفلامها ويقف بجوارها في الفعاليات الفنية وعند تكريمها.

أفكارهم متقاربة

وكشفت النجمة منى زكى لإحدى المجلات الخليجية عن سر من أسرار نجاح واستمرار زواجها من أحمد حلمي، هو تقارب أفكارهما الذى يجعلهما متفاهمين طوال الوقت.

بيحتويها وقلبه كبير

وأشارت النجمة خلال حديثها أيضًا للمجلة الخليجية إلى إن من أسرار نجاح زواجها أيضًا هو إحتواء زوجها لها الذى وصفته بأنه يحمل قلب كبير طيب.

الاتنين برج العقرب

تصادف ميلاد النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكى، بنفس اليوم وهو 11 نوفمبر وبهذا فهما مواليد برج العقرب الذى من أشهر صفاته الإخلاص والرومانسية والميل للاستقرار، وبهذا فهما متشابهان في الصفات مما ساعد على نجاح العلاقة.