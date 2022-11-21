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اشتية: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين

الإثنين 21 نوفمبر 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين



رام الله / سما /

 قال محمد اشتية رئيس الوزراء، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يتم تشكيلها تحضر لإعلان حرب على الفلسطينيين يقودها غلاة المستعمرين.

وأشار اشتية في تصريحاته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على أساس من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار على الفلسطينيين أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر.

وأضاف: "أمام هذا المشهد مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عالٍ إنه يرفض هذه السياسة، وأنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق شعبنا".

وفي سياق آخر، وجه اشتية التحية لأطفال فلسطين أينما وجدوا، بمناسبة يوم الطفل العالمي، وخاصة الذين حرمهم الاحتلال من طفولتهم وبراءتهم وحياتهم العادية، مشيرًا إلى أنه منذ بداية العام ارتقى أكثر من 40 طفلاً فلسطينيًا شهداء، وتم تسجيل أكثر من 750 حالة اعتقال لأطفالنا، وما يزال حوالي 160 طفلاً في سجون الاحتلال.

وتقدم بالتهنئة إلى دولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، على النجاح في إطلاق مونديال قطر 2022، بما يليق بالأمة العربية، وتراثها، وحضارتها العريقة، قائلًا: "لقد أثبتت قطر قدرة واقتدارا في تنظيم وإدارة هذا الحدث العالمي الكبير".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش مشاريع في البنية التحتية، ومجموعة قوانين متعلقة بقطاع المؤسسات المالية، وقضية محورية متعلقة بالسياسة الوطنية للصناعة، ويستمع إلى تقارير أمنية ومالية وصحية وغيره.

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