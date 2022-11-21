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جمهورية أذربيجان تقرر فتح ممثلية لها في فلسطين

الإثنين 21 نوفمبر 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمهورية أذربيجان تقرر فتح ممثلية لها في فلسطين



رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بقرار جمهورية أذربيجان فتح مكتب تمثيلي في دولة فلسطين وثمنه، معتبراً إياه انتصاراً جديداً للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين على طريق تجسيدها على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية أذربيجان، وافق البرلمان الأذربيجاني يوم الجمعة الماضي، على قرار يقضي بفتح مكتب تمثيلي في دولة فلسطين، في خطوة تعكس تضامن جمهورية أذربيجان مع دولة فلسطين وحقوق شعبنا.

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