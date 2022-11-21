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فتوح يدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي في جنين

الإثنين 21 نوفمبر 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، جريمة إعدام الطالب في الثانوية العامة محمود السعدي صباح اليوم في جنين.

واعتبر فتوح في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الأوامر والحماية التي يتمتع بها جيش الاحتلال من حكومته العنصرية بقتل الفلسطينين دون تردد؛ جعلت منهم يبادرون بالقتل والاعدام كأعمال تهدف إلى ايقاع ضحايا بأكبر عدد من المدنيين الفلسطينين.

وطالب فتوح الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم وعمليات الإعدام الميدانية، وتقديم ساسة الاحتلال وقادة الجيش للمحاكمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

#روحي فتوح #جنين

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