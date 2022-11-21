مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في ترقوميا غرب الخليل

الخليل / سما /

اعتدت مجموعة من المستوطنين اليوم الاثنين، على منازل المواطنين في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا، غرب الخليل.

واكد الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، إن مستوطني مستوطنة "ادورا" المقامة على اراضي المواطنين، اعتدوا على منازل المواطنين في منطقة الطيبة ورشقوها بالحجارة.

الجدير بالذكر، ان الاحتلال هدم الاسبوع الماضي مسكنين من الصفيح في منطقة الطيبة، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءات شبه يوميه بحق المواطنين وممتلكاتهم واشجارهم، التي لا تبعد سوى عدة امتار عن مستوطنة "ادورا"، بهدف دفعهم إلى الرحيل عن اراضيهم .