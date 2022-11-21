على هامش افتتاح كأس العالم بقطر.. الرئيس عباس يلتقي عددًا من الزعماء والقادة

رام الله / سما /

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عددًا من القادة والزعماء والمسؤولين، على هامش مشاركته في افتتاح كأس العالم في قطر.

والتقى الرئيس عباس مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كما والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وكان أمير قطر أقام حفل استقبال لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في افتتاح كأس العالم.