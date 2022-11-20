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بالتفاصيل .. هجوم وشيك بسيارة مفخخة وآليه تفجير عن بُعد

الإثنين 21 نوفمبر 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالتفاصيل .. هجوم وشيك بسيارة مفخخة وآليه تفجير عن بُعد



القدس المحتلة / سما /

اكدت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم، الإثنين، أن السيارة التي انفجرت الليلة الماضية في جنين كانت مُعدة وجاهزة لتنفيذ تفجير ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
 
وأفاد "موقع 0404 العبري" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تأكدت من أن السيارة التي انفجرت يوم أمس في المنطقة الواقعة بين قرية يعبد ومستوطنة دوتان بجنين هي سيارة مفخخة معدة لتفجير في قوات الجيش الإسرائيلي.
 
وأضاف الموقع العبري أن مسلحين فلسطينيين قاموا بوضع عبوات متفجرة داخل السيارة وثلاث اسطوانات غاز، وكانت السيارة مزودة بآلية تفعيل للتفجير عن بعد. 
 
واعتبرت قناة كان العبرية أن تفخيخ سيارة بهدف تفعيلها ضد قوات الجيش الإسرائيلي طريقة لم نشهدها في السنوات الأخيرة.

وعثر في المكان على علم للجبهة الشعبية .

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