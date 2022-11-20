عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.