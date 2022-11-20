رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس":

- تجنيد الحرديم في الجيش منخفض جدا وبعد تشكيل الحكومة ربما سينتهي تجنيدهم

- حزب بن غفير أوقف المفاوضات مع الليكود لتراجعهم منحه وزارة الجليل والنقب

- جندي في إجازة اعتدى بالضرب على ضابطة بحرس الحدود لانها أخلت يهودا من منزل فلسطيني

- الفلسطينيون يتعرضون كل عام للاعتداء عليهم في "عيد ساره" لكن هذه المرة كان الأعنف

- "الحرديم" و"الصهيونية الدينية" يطالبان بإقرار قانون فصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة

* "معاريف":

- سموتريش ضد الليكود ويهاجم حزب نتنياهو: نتحول إلى أعداء اذا ما طالبنا بحقوقنا الائتلافية

- تأجيل المفاوضات مع أحزاب الحرديم بسبب عدم وجود ميزانيات لمطالبهم

- المستشارة القانونية الحكومية: درعي لا يستطيع أن يكون وزيرا بسبب العار

- حزب الصهيونية الدينية ينفصل إلى ثلاث كتل بالكنيست

- الجندية التي ضربت من قبل مستوطن تقدم ضده شكوى للشرطة

* "يديعوت احرونوت":

- سموتريش يصر على الحصول على وزارة الأمن

- الليكود: سموتريتش يعاني من جنون العظمة

- أزمة بين بن غفير ونتنياهو لتراجع الأخير عن منحه حقيبة الجليل والنقب

- بعد يوم من أعمال العنف في الخليل: أصحاب المحلات التجارية استيقظوا على خراب وتدمير محلاتهم التجارية وتكسير شبابيك المساجد

- لبيد في الجلسة الأخيرة للحكومة: سنعود قريبا للسلطة