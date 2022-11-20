فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.
* "هآرتس":
- تجنيد الحرديم في الجيش منخفض جدا وبعد تشكيل الحكومة ربما سينتهي تجنيدهم
- حزب بن غفير أوقف المفاوضات مع الليكود لتراجعهم منحه وزارة الجليل والنقب
- جندي في إجازة اعتدى بالضرب على ضابطة بحرس الحدود لانها أخلت يهودا من منزل فلسطيني
- الفلسطينيون يتعرضون كل عام للاعتداء عليهم في "عيد ساره" لكن هذه المرة كان الأعنف
- "الحرديم" و"الصهيونية الدينية" يطالبان بإقرار قانون فصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة
* "معاريف":
- سموتريش ضد الليكود ويهاجم حزب نتنياهو: نتحول إلى أعداء اذا ما طالبنا بحقوقنا الائتلافية
- تأجيل المفاوضات مع أحزاب الحرديم بسبب عدم وجود ميزانيات لمطالبهم
- المستشارة القانونية الحكومية: درعي لا يستطيع أن يكون وزيرا بسبب العار
- حزب الصهيونية الدينية ينفصل إلى ثلاث كتل بالكنيست
- الجندية التي ضربت من قبل مستوطن تقدم ضده شكوى للشرطة
* "يديعوت احرونوت":
- سموتريش يصر على الحصول على وزارة الأمن
- الليكود: سموتريتش يعاني من جنون العظمة
- أزمة بين بن غفير ونتنياهو لتراجع الأخير عن منحه حقيبة الجليل والنقب
- بعد يوم من أعمال العنف في الخليل: أصحاب المحلات التجارية استيقظوا على خراب وتدمير محلاتهم التجارية وتكسير شبابيك المساجد
- لبيد في الجلسة الأخيرة للحكومة: سنعود قريبا للسلطة