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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 21 نوفمبر 2022 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس":

- تجنيد الحرديم في الجيش منخفض جدا وبعد تشكيل الحكومة ربما سينتهي تجنيدهم

- حزب بن غفير أوقف المفاوضات مع الليكود لتراجعهم منحه وزارة الجليل والنقب  

- جندي في إجازة اعتدى بالضرب على ضابطة بحرس الحدود لانها أخلت يهودا من منزل فلسطيني

- الفلسطينيون يتعرضون كل عام للاعتداء عليهم في "عيد ساره" لكن هذه المرة كان الأعنف

- "الحرديم" و"الصهيونية الدينية" يطالبان بإقرار قانون فصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة  

* "معاريف":

- سموتريش ضد الليكود ويهاجم حزب نتنياهو: نتحول إلى أعداء اذا ما طالبنا بحقوقنا الائتلافية  

- تأجيل المفاوضات مع أحزاب الحرديم بسبب عدم وجود ميزانيات لمطالبهم  

- المستشارة القانونية الحكومية: درعي لا يستطيع أن يكون وزيرا بسبب العار

- حزب الصهيونية الدينية ينفصل إلى ثلاث كتل بالكنيست

- الجندية التي ضربت من قبل مستوطن تقدم ضده شكوى للشرطة  

* "يديعوت احرونوت":

- سموتريش يصر على الحصول على وزارة الأمن

- الليكود: سموتريتش يعاني من جنون العظمة

- أزمة بين بن غفير ونتنياهو لتراجع الأخير عن منحه حقيبة الجليل والنقب

- بعد يوم من أعمال العنف في الخليل: أصحاب المحلات التجارية استيقظوا على خراب وتدمير محلاتهم التجارية وتكسير شبابيك المساجد

- لبيد في الجلسة الأخيرة للحكومة: سنعود قريبا للسلطة

#الصحف الإسرائيلية

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