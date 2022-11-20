رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة، اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسية، على افتتاح كأس العالم في قطر، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وتناولت الصحف الثلاث، اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع في جنين، وإصابة طفل جراء اعتداء للمستوطنين بالخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشارك بحفل افتتاح كأس العالم ويهنئ أمير قطر بالنجاح المبهر

- أبو ردينة: ملتزمون بالسلام على أساس الشرعية الدولية وليس على أساس صفقة القرن

- وزير الخارجية العُماني يؤكد موقف السلطنة الثابت من القضية الفلسطينية

- مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين في الخليل

- الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله وإصابة طفل في اعتداء للمستوطنين بالخليل

- اشتية: الحكومة تضع كل امكانياتها لدعم قطاعات الصناعة والزراعة

- "التعاون الإسلامي" تدين إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي في الخليل

- "يديعوت": إسرائيل ترفض التوقيع على اتفاق دولي لمنع ضرب المناطق السكنية

- غلؤون: مشاركة بن غفير في أحداث الخليل تشرعن اعتداءات المستوطنين

- عقبات تشكيل الحكومة: المستشارة القضائية ترفض تعيين درعي وزيرا بسبب "وصمة عار"

* "الأيام":

- الرئاسة: ملتزمون بالسلام على أساس الشرعية الدولية وليس "صفقة القرن"

- إصابة شاب بالرصاص قرب بيت لحم وقمع فعالية ضد الاستيطان في بروقين

- إصابة طفل جراء اعتداء للمستوطنين بالخليل

- الاحتفال بافتتاح مونديال كرة القدم في قطر

- جنين: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع ووقع اشتباكات

- رفح: أربع إصابات بعد اقدام شاب على اشعال النار في نفسه وعائلته

- تركيا تشن هجوما جويا واسعا ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق

- "الليكود": لا تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة والمستشارة القضائية ترفض تعيين درعي وزيرا

* "القدس":

- الاحتلال ينهي تسجيل مساحات واسعة في أراضي الشيخ جراح وبيت صفافا لصالح المستوطنين

- أمير قطر يعلن افتتاح كأس العالم

- المستشارة القضائية ترفض تعيين درعي وزيرا

- نتنياهو يزعم: الفلسطينيون لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل

- الاعتداء على 3 أطفال بالضرب وإغلاق مداخل عزون وكيسان