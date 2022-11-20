  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر المبهر

الأحد 20 نوفمبر 2022 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر المبهر



الدوحة/سما/

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري، بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022 المبهر.

​وقال الرئيس، في برقية التهنئة، "يسعدنا أخي صاحب السمو، أن نعبر لكم عن جزيل شكرنا على حفاوة استقبالكم وكرم ضيافتكم لنا في الدوحة، ونهنئكم على حفل الافتتاح المبهر لمونديال قطر 2022، والترتيبات الرائعة له، والتي ستبقى نابضةً كإنجازٍ عظيم لقطر وللقطريين في أذهان شعوب العالم الذين ينعم الكثير منهم باستضافة الدوحة، فاستحقت قطر بجدارة استضافة هذا الحدث الرياضي الهام".

وأضاف: "أسأل الله عز وجل، أن يديم على سموكم الصحة والسعادة، ومواصلة النجاح في قيادة بلدكم وشعبكم نحو المزيد من التقدم والرخاء، وكذلك مواصلة دوركم الرائد إقليمياً ودولياً، ولأعمال وفعاليات مونديال كأس العالم الجاري النجاح والتوفيق، ولقطر الشقيقة وحكومتها وشعبها العزيز دوام الخير والازدهار".

ـــ

#أمير قطر

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: الإعلان عن نتائج التحقيق في حريق جباليا

"الليكود": سموتريتش لن يحصل على وزارة الأمن حتى لو كلف الأمر اللجوء إلى انتخابات مرة أخرى

بحضور الشيخ تميم.. مصافحة تاريخية بين أردوغان والسيسي في قطر (صورة)

بالفيديو: حفل افتتاح فعاليات كأس العالم 2022

أسعار صرف العملات

مونديال 2022 : في غزة.. شبكة اللقط السحرية تتغلب على التشفير التلفزيونيّ

فرنسا تعلن غياب كريم بنزيما عن كأس العالم

الأخبار الرئيسية

photo_2022-11-20_18-16-42

الكيلة تؤكد أهمية إحداث "تصويب كامل" لقطاع المستشفيات الحكومية

"الليكود" محبط من مفاوضات الائتلاف

photo_2022-11-20_16-07-14

بحضور الشيخ تميم.. مصافحة تاريخية بين أردوغان والسيسي في قطر (صورة)

photo_2022-11-20_15-44-03 (2)

بالفيديو: حفل افتتاح فعاليات كأس العالم 2022

photo_2022-11-20_14-28-35

بالفيديو: الإعلان عن نتائج التحقيق في حريق جباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم