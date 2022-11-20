وزير الحكم المحلي يبحث مع رئيس اتحاد البلديات الهولندية سبل تعزيز التعاون

رام الله/سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع رئيس اتحاد البلديات الهولندية (VNG ) بييتر يورسينز، سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتعلقة بقطاع الحكم المحلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، وطاقم من اتحاد البلديات الهولندية في فلسطين.

وأشاد الصالح بالدعم الذي يقدمه الاتحاد للبلديات الفلسطينية في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، وأهمية هذا الدعم في تعزيز أدوار البلديات وتمكينها من البناء والتطوير والمراكمة على ما تم إنجازه سابقا، من خلال الشراكات البناءة مع مختلف المؤسسات والجهات المانحة.

وأكد الصالح تطلع الوزارة للمزيد من أوجه التعاون المشترك بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها الهولندية، والاستفادة من التجارب والخبرات في شتى المجالات التنموية.

من جهته، أعرب يورسينز عن سعادته بزيارة فلسطين وبالتعاون الوثيق والبناء مع الوزارة واتحاد البلديات الفلسطينية، بما يخدم الصالح العام وتعزيز أدوار البلديات وتمكينها من القيام بواجبتها على النحو الأمثل.