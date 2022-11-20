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الكيلة تؤكد أهمية إحداث "تصويب كامل" لقطاع المستشفيات الحكومية

الأحد 20 نوفمبر 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تؤكد أهمية إحداث "تصويب كامل" لقطاع المستشفيات الحكومية



رام الله/سما/

 أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية إحداث "تصويب كامل" لقطاع المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، اليوم الأحد، بمكتبها في رام الله، لتقييم أداء بعض المستشفيات الحكومية، بحضور وكيل الوزارة وائل الشيخ، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم المحيسن، والوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة وبنوك الدم أسامة النجار، وعدد من المدراء العامين والمدراء في الوزارة.

وقالت الوزيرة الكيلة إن المستشفيات الحكومية بحاجة إلى نقلة نوعية، مشيرة إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل على تقييم الأداء في المستشفيات.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في المستشفيات، مؤكدة أنه لن يتم التساهل مع أي تقصير.

واستمعت وزيرة الصحة لملاحظات اللجان المتخصصة التي زارت عددا من المستشفيات، والتي ستقيم جميع المستشفيات في الضفة الغربية، لمعرفة نقاط الضعف ومعالجتها.

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#وزيرة الصحة الفلسطينية #مي الكيلة

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