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القوى بغزة تطالب العدل الدولية بإنصاف شعب فلسطين وتجريم الاحتلال

الأحد 20 نوفمبر 2022 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى بغزة تطالب العدل الدولية بإنصاف شعب فلسطين وتجريم الاحتلال



غزة/سما/

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية محكمة العدل الدولية بتجريم وإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ورفض سياساته الإرهابية وأية آثار جغرافية أو ديموغرافية نتجت وستنتج عن هذه السياسات والإجراءات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت لجنة المتابعة في بيان لها المحكمة الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة لعموم الشعب الفلسطيني؛ وخاصةً لأسر الشهداء الذين قضوا في الحريق بمخيم جباليا.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمساندة الدفاع المدني الفلسطيني لزيادة قدرته على مواجهة الكوارث التي يتعرض لها القطاع المكتظ بالسكان؛ خاصةً في مخيمات اللاجئين التي تعتبر الأعلى في العالم من ناحية الكثافة السكانية.

وأشادت بجهود النيابة العامة ووزارة الداخلية وسرعة كشفها وإعلانها عن نتائج التحقيق من قبل اللجنة الخاصة بالحادث، ودعت المواطنين لاستخلاص العبر مما جرى من كارثة إنسانية أوجعت قلوب الشعب الفلسطيني بأكمله.

ودعت لجنة المتابعة للمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسماع صوت شعبنا في العالم بأكمله والمطالبة بدعم قضاياه الإنسانية والوطنية.

#العدل الدولية #فلسطين

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