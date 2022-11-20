العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية

رام الله/سما/

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأحد، عن إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة قلقيلية بتاريخ 28/1/2023 الموافق ليوم السبت.

وأوضح عسيلي، في بيان صحفي، أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق 21/11/2022، ولمدة سبعة أيام، لغاية الساعة الثالثة من مساء الأحد الموافق 27/11/2022 .

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه وفق قرار الوزير، يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه، مقتصرا على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات.

وأضافت أنه بموجب قرار الوزير، يُحظر على المجلس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء، والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات، أو الاستشارات، أو الخدمات دون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.

وتابعت أنه يحظر، كذلك، بموجب القرار، على مجلس إدارة الغرفة الحالي اتخاذ أية إجراء من شأنه إحداث أية تغييرات في هيكلية الغرفة، أو التعيين، أو التعاقد مع مستشارين، أو الاستغناء عن موظفين، أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.

وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانونا، وبصفته الشخصية، المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.