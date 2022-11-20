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الحكم المحلي والبنك الدولي يبحثان آلية دعم البلديات خلال المرحلة المقبلة

الأحد 20 نوفمبر 2022 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي والبنك الدولي يبحثان آلية دعم البلديات خلال المرحلة المقبلة



رام الله/سما/

بحثت وزارة الحكم المحلي، والبنك الدولي، اليوم الأحد، في لقاء عقد في عقد في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في رام الله، آلية دعم البلديات خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة، وإطلاقه لاحقا بعد استكمال كافة المباحثات بين الوزارة والصندوق والدول والجهات المانحة لتحديد طبيعة التدخلات والمساهمة للبرنامج، والتي تنسجم مع الاولويات الوطنية.

وحضر اللقاء، وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل البنك لدى فلسطين ستيفان امبلاد، ووكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي.

أشاد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، بالتزام البنك الدولي بالاستمرار في دعم البلديات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وبالنتائج الايجابية التي حققها برنامج تطوير البلديات بمراحله السابقة، واسهاماته الفعلية على الأرض حيث نفذ الصندوق العديد من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح البلديات والتي لمس أثرها المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها، وعززت من قدرة البلديات على ضمان استمرارية تلك الخدمات وديمومتها.

بدوره، أكد امبلاد، التزام البنك الدولي بالعمل سويا مع الوزارة والصندوق لتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وبما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم بمختلف أوجهه، ويحقق الأهداف المرجوة.

#الحكم المحلي #البنك الدولي

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