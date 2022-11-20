السفير السعودي في الأردن يفتتح مركزا صحيا يخدم اللاجئين في مخيم الزرقاء

عمان/سما/

بتبرع سخي من الصندوق السعودي للتنمية، افتتح، السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، في مخيم الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مركز صحي يخدم نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن.

وحضر حفل الافتتاح المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور.

ويوفر المركز الصحي الجديد الذي بلغت كلفته مليوني دولار أمريكي، تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية، سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.

وفي كلمته خلال الحفل، قال السفير السديري: تعد المملكة العربية السعودية رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

واضاف: "تدعم المملكة بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال شراكتنا مع الأونروا وخدماتها".

وقام السفير السديري، والمفوض العام لازاريني، بجولة داخل مرافق المركز الصحي، حيث تبادلا الحديث مع موظفي المركز الصحي والمرضى من لاجئي فلسطين.

من جهته، أعرب لازاريني عن شكره للمملكة العربية السعودية بالقول: أود أن أعرب عن عميق تقديرنا للمملكة العربية السعودية على دعمها القوي للأونروا، مضيفا إن هذا التبرع يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم.

ورحب لازاريني باسم الأونروا بالتبرع الأخير البالغ 27 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لدعم خدمات الأونروا، في الوقت الذي تواجه الوكالة فيه نقصا حادا في التمويل".