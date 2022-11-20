الأهلية للتأمين و PalPay توقعان اتفاقية تعاون للاستفادة من أنظمة الدفع الإلكتروني

رام الله/ سما/

وقعت الشركة الأهلية للتأمين وشركة PalPay الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في فلسطين، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء الشركة الأهلية للتأمين، بهدف تسهيل عملية سداد أقساط خدمات التأمين في جميع فروع ومكاتب الشركة، وذلك لتقليل الوقت والجهد اللازم على المؤمنين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة الأهلية للتأمين بحضور المدير العام السيد نسيم أبو محمود، ومدير عام شركة PalPay السيد معاوية القواسمي، وعدد من مدراء الدوائر في كلتا الشركتين.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، صرح د. محمد السبعاوي، الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين: تعتبر اتفاقية التعاون حلقة جديدة لمواكبة تطوير قطاع التأمين في فلسطين، وأكد على مضي الشركة الأهلية للتأمين قدماً في تقديم كل ما هو مميز للمواطن الفلسطيني. وشدد أن الأهلية للتأمين ومنذ تأسيسها عام 1994 وهي حريصة على أن توصل خدماتها لكافة المناطق بكل سهولة، بحيث سيتم توفر خدمة التأمين "اون لاين" للمواطنين أينما تواجدوا، مما سيعكس ثقة الجمهور العالية بخدماتنا التأمينية والتي تقدمها شركتنا لأبناء هذا الوطن.

وأكد مدير عام الشركة الأهلية للتأمين السيد نسيم أبو محمود، على أهمية هذه الاتفاقية والتي تندرج ضمن خطة الشركة في تطوير خدماتها التأمينية ومواكبة التطور التكنولوجي لتلبية احتياجات المؤمن لهم المختلفة.

ومن جهته، أوضح السيد معاوية القواسمي أن الاتفاقية تنسجم والرؤية الاستراتيجية لشركة PalPay والمتمثلة في تقديم أحدث تقنيات وحلول الدفع الإلكتروني لمختلف القطاعات بما يشمل قطاع التأمين. مؤكداً أن الاتفاقية ستمكن زبائن الشركة الأهلية للتأمين من تسديد أقساط التأمين بكل سهولة ويسر وأمان، كما ستسهم في تمكين الشركة من تطوير خدماتها التأمينية عبر التحول إلى الدفع الإلكتروني والحداثة الرقمية.

وأعرب القواسمي عن اعتزازه بهذه الشراكة مع الأهلية للتأمين والتي تترجم خطط PalPay لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي ستساهم في تمكين مختلف القطاعات بما فيها قطاع التأمين من تطوير الخدمات وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات عبر أنظمة الدفع الإلكتروني ذات الجودة الرفيعة وبرمجيات الأمان الرقمي الحديثة. لافتاً إلى أن حلول الدفع الإلكتروني باتت ركناً أساسياً لتطوير القطاعات الخدماتية والاقتصادية والتنموية.

وفي نهاية مراسم التوقيع أكد "أبو محمود" حرصنا الدائم على مصالح المؤمن لهم وهي على رأس أولوياتنا وتشكل هذه الاتفاقية فرصة جديدة للتأكيد على مستوى وجودة الخدمات التي نوفرها للمؤمن لهم من أفراد ومؤسسات، والتي تميزنا بها على مدى” ثمانية وعشرين عاماً”.

الأهلية للتأمين.. درعك الحصين