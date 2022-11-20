كوخافي يصل الولايات المتحدة في زيارة تستمر 5 أيام

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستمر لمدة 5 أيام.



ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، سيجري كوخافي خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والجيش الأمريكي.

وأوضح البيان أن رئيس الأركان الإسرائيلي سيلتقي نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي، ويعقد ندوة عسكرية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا.



وسيزور كوخافي أيضا مقر القيادة المركزية للولايات المتحدة في تامبا، بولاية فلوريدا، وسيجري تقييما استراتيجيا مشتركا للوضع مع الجنرال مايكل كوريلا وقادة آخرين من سلاح الجو، قيادة العمليات وقيادة الشؤون الاستراتيجية في الجيش الأمريكي.





كما سيتم مناقشة قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، يأتي التهديد الإيراني في مقدمتها، بحسب الجيش الإسرائيلي.



يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأخيرة لكوخافي في إطار منصبه، والثانية منذ توليه رئاسة الأركان والذي تنتهي فترة ولايته في كانون الثاني/يناير القادم.