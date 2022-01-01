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"التربية" والحكومة الألمانية تفتتحان مرافق جديدة في مدرسة "طاليتا قومي"

الأحد 20 نوفمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" والحكومة الألمانية تفتتحان مرافق جديدة في مدرسة "طاليتا قومي"



رام الله/سما/

 افتتح وكيل الوزارة نافع عساف نيابة عن وزير التربية والتعليم، وبالشراكة مع ممثل الخارجية الألماني فيتو شيشره، اليوم الأحد، المباني والمرافق الجديدة لمدرسة طاليتا قومي في بيت لحم، والتي تضم سبعة مشاريع تشمل مسرحا وقاعة وصفوفا دراسية للطلبة، بدعم من الحكومة الألمانية.

جاء ذلك بحضور، محافظ بيت لحم كامل حميد، ومدير المدرسة ماتياس وولف، ونائبه ميلاد إبراهيم، وشخصيات رسمية ووطنية فاعلة.

وأكد حميد، حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم من خلال العمل مع كافة الشركاء وبالتواصل الحثيث مع وزارة التربية على الحفاظ على رمزية الهوية الوطنية الفلسطينية في المؤسسات التعليمية، لافتا إلى رمزية هذا الافتتاح الذي يأتي في فترة الأعياد المجيدة. 

من جهته، شدد عساف على أهمية افتتاح هذه المرافق الجديدة للمدرسة التي تعد صرحا تاريخيا، يعزز توفير بيئة تعليمية جاذبة، داعيا لتكثيف الجهود والعمل مع كافة الشركاء والمؤسسات الدولية للجم الاحتلال عن ممارساته تجاه ما تتعرض له العملية التعليمية من تضييق وإخطارات وهدم للمدارس واعتقال للطلبة.

بدوره، أعرب شيشره عن سعادته بهذا الافتتاح لمدرسة طاليتا قومي، مؤكدا سعي بلاده لتعزيز التواصل الدائم مع وزارة التربية لتوفير الدعم اللازم لبناء المزيد من المدارس بما يخدم العملية التعليمية.

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#التربية #الحكومة الالمانية

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