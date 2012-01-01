وزارة الخارجية التشيلية تمنح السفير جدع وسام الاستحقاق

سانتياغو/سما/

قلدت وزارة الخارجية التشيلية، نيابة عن رئيس الجمهورية غابرئيل بوريك، سفير دولة فلسطين عماد الجدع، وسام الاستحقاق، تقديرا لجهوده في توطيد العلاقات بين البلدين، وهو ارفع وسام يتم تسليمه الى الأجانب.

وبهذه المناسبة، نظمت وزارة خارجية تشيلي، مأدبة غداء، في مقر وزارة الخارجية، على شرف السفير الجدع، لمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لدولة فلسطين لدى تشيلي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المُعتمدين لدى تشيلي.

وتقدم بالشكر للرئيس التشيلي غابريل بوريك على مواقفه الشجاعة الداعمة لفلسطين ولحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وكذلك لرؤساء تشيلي السابقين ولأعضاء البرلمان الأصدقاء خاصة وان دعم فلسطين يُعتبر سياسة دولة ثابته لا تتأثر بتعاقب الحكومات، والتي تجسدت بالإعتراف بدولة فلسطين ورفع درجة تمثيلها عام 2012 والزيارات الرسمية المُتبادلة ودعم فلسطين بكافة المحافل الدولية؛ مؤكداً على تقديره كذلك للدعم الشعبي التي تحظى به فلسطين.

وعلى هامش مراسم التكريم، أطلع السفير جدع وزيرة الخارجية بالإنابة، وكيل الوزارة خيمينا فوينتس على آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، مقدما الشكر لتشيلي حكومة وشعبا على دورهم في تسهيل مهمته.