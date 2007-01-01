أسيران من قلقيلية يدخلان عاميهما الـ16 في الأسر

قلقيلية / سما /

دخل الأسيران ظافر أحمد برهم (37 عاما)، وعبد الله عبد اللطيف برهم (37 عاما)، اليوم الأحد، عاميهما الـ16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسيرين برهم من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ومعتقلان منذ عام 2007.

وأشار إلى أن الأسير ظافر تعرض لتحقيق قاس وطويل، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد و3 أعوام، علما أنه حصل على شهادتي الثانوية العامة والبكالوريوس، وهو في الأسر، والآن يُكمل في دراسة الماجستير.

وفقد ظافر شقيقته وهو بالأسر، وحرم من وداعها، لافتا إلى أنه كاتب، وله عدة روايات، منها: "الزيتونات العشر".

كما واجه الأسير عبد الله تحقيقا قاسيا، ولاحقا أصدر الاحتلال بحقه حكما بالسّجن المؤبد و7 أعوام، علما أنه أكمل تعليمه في الأسر، وفقد والدته وحرم من وداعها.