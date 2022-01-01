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الشرطة البحرية بغزة تُصدر تحذيرًا للصيادين بشأن سمك "الأرنب السام"

الأحد 20 نوفمبر 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية بغزة تُصدر تحذيرًا للصيادين بشأن سمك "الأرنب السام"



غزة/ سما /

أصدرت الشرطة البحرية بغزة، اليوم الأحد، تحذيرًا للصيادين بشأن صيد سمك "الأرنب السام".

وقالت الشرطة في تصريح مقتضب إنها تحذر الصيادين من صيد سمك الأرنب السام، مؤكدة على ضرورة إعادته للبحر فور اصطياده وعدم إخراجه للموانئ والمراسي.

وأضافت أنه "وفي وحال تم ضبط سمك الأرنب داخل أي مركب صيد أو بحوزة أي صياد أو تاجر سمك سيتم إحالته للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه"، وفق وكالة (الرأي) الحكومية.

في سياق آخر، طالبت الشرطة البحرية، الصيادين، بعد إرساء مراكب المجداف خارج نقاط التجمع التي تم تخصيصها لمراكب المجداف في جميع محافظات القطاع.

وشددت على أنه "سيتم مصادرة أي مركب مجداف خارج نقاط التجمع المعتمدة للصيادين، وإزالة الأكشاك الموجودة خارج التجمعات وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وسيتم أخذ المقتضى القانوني الازم بحق المخالفين".

#الشرطة البحرية

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