  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"وفد الديمقراطية" يتجه إلى موسكو لعقد لقاءات تشاورية

الأحد 20 نوفمبر 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وفد الديمقراطية" يتجه إلى موسكو لعقد لقاءات تشاورية



من المفترض أن يصل مساء اليوم الأحد،  إلى العاصمة الروسية موسكو، وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، برفقة عضوي المكتب السياسي علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وإبراهيم نمر (أبو بشار).

وسيعقد الوفد، لقاءات سياسية وتشاورية مع القيادة السياسية في روسيا الاتحادية، وعدد من المؤسسات البحثية والفكرية.

ومن المفترض أن تتناول مباحثات وفد الجبهة ومشاوراته في زيارته إلى موسكو، التي ستدوم عدة أيام؛ الأوضاع العالمية، والإقليمية، والفلسطينية، في ظل التطورات الكبرى التي يشهدها العالم، خاصة في أوكرانيا، ومنطقة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيليون يحتفون بكارثة حريق مخيم جباليا

"أنت وقح".. فنان كولومبي يوبّخ إعلاميا إسرائيليا في قطر

"الليكود": سموتريتش لن يحصل على وزارة الأمن حتى لو كلف الأمر اللجوء إلى انتخابات مرة أخرى

ليبرمان: "ترتيبات الحكم الجديدة" لنتنياهو أكثر من مجرد مقلقة

يديعوت: "إسرائيل" ترفض التوقيع على اتفاق دولي لمنع ضرب المناطق السكنية

تحقيق يفجر مفاجأة مدوية عن المسيرات الإيرانية: "مصنوعة بمكونات أمريكية وإسرائيلية"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

"الرئاسة" ترد على تصريحات نتنياهو التي قال فيها بأن الفلسطينيين غير معنيين بالسلام

thumb

إعلان نتائج التحقيق بحريق منزل عائلة أبو ريا عصر اليوم

76040

صحيفة إسرائيلية تسخر من تنظيم قطر كأس العالم

وجهنا "ضربة قاصمة" للجهاد الاسلامي .. لبيد : "سنعود بأسرع مما تعتقدون"

وسط احتجاجات للعمال الفلسطينيين.. الجيش الإسرائيلي يقرر تغيير إجراءات الأمن عند المستوطنات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم