"وفد الديمقراطية" يتجه إلى موسكو لعقد لقاءات تشاورية

من المفترض أن يصل مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، برفقة عضوي المكتب السياسي علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وإبراهيم نمر (أبو بشار).

وسيعقد الوفد، لقاءات سياسية وتشاورية مع القيادة السياسية في روسيا الاتحادية، وعدد من المؤسسات البحثية والفكرية.

ومن المفترض أن تتناول مباحثات وفد الجبهة ومشاوراته في زيارته إلى موسكو، التي ستدوم عدة أيام؛ الأوضاع العالمية، والإقليمية، والفلسطينية، في ظل التطورات الكبرى التي يشهدها العالم، خاصة في أوكرانيا، ومنطقة الشرق الأوسط