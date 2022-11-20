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صحيفة إسرائيلية تسخر من تنظيم قطر كأس العالم

الأحد 20 نوفمبر 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسرائيلية تسخر من تنظيم قطر كأس العالم



القدس المحتلة / سما /

سخرت صحيفة "إسرائيل هيوم" من تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022، والذي يفتتح مساء اليوم بمباراة منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور.

 
ونشرت الصحيفة اليوم الأحد، كاريكاتيرا وضعت فيه شنطة من الأموال تحت أقدام لاعبي المنتخب القطري خلال ركلة البداية للمباراة.
 
وكانت قطر وافقت الأسبوع الماضي على تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الجماهير ومشجعي البطولة من إسرائيل إلى الدوحة، شريطة أن تكون الطائرات مسموح بدخولها الأجواء القطرية، وليست إسرائيلية.
 
يشار إلى أن  إن إسرائيل وقطر وقعتا اتفاقا على فتح دبلوماسي مؤقت في الدوحة خلال فترة المونديال لتلبية احتياجات الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم في قطر.
 
ومن المتوقع حضور الآلاف من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين الحدث الدولي في قطر، والذي يبدأ اليوم 20 تشرين الثاني حتى نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا لآخر التقديرات، وهي دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
 

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