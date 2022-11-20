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فتوح يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم المستوطنين

الأحد 20 نوفمبر 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوحي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا، خاصة ما جرى يوم أمس من اقتحام الآلاف منهم للحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل، والاعتداء على المواطنين.

واعتبر فتوح، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم مريبا ومرفوضا، ويشجعهم على التمادي في انتهاكاتهم بحق المدنيين العزل.

كما عبر رئيس المجلس الوطني عن قلقه من مغبة سيطرة سلطات الاحتلال الكاملة على الحرم الابراهيمي، ومنع الفلسطينيين من ممارسة حرية العبادة، في ضوء الاعتداءات المتكررة.

#اعتداءات المستوطنين #روحي فتوح

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