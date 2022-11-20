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رئيس بلدية خانيونس : قمنا بإنشاء قناة مائية بطول 4.5 كم لإغلاق اكبر النقاط غرقاً في القطاع

الأحد 20 نوفمبر 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

قال رئيس بلدية خانيونس م. علاء البطة اليوم الأحد ، ان البلدية كان لديها خطة جديدة قديمة وهي الاغلاق الاستراتيجي للاماكن التي تسبب مشاكل أثناء المنخفضات، وتمكنا خلال ال 15 عام الماضية من اغلاق أكثر من 45 نقطة ساخنة.

وبين خلال تصريحات لصوت الاقصى " العام الماضي قمنا بإغلاق أكبر النقاط التي تغرق في قطاع غزة منذ 70عام وهي منطقة وافي(الوفية) بتكلفة مالية 2مليون دولار حيث قمنا بإنشاء قناة مائية بطول 4.5 كم.

وأوضح قمنا أثناء إعادة ترميم شارع جمال عبد الناصر بتغيير أنبوب جمع مياه الامطار الذي كان قطرة 80سم لأنبوب قطره 2.5م.

وتابع : العام الماضي فقط أغلقنا 12 نقطة ساخنة كانت تغرق في كل عام وتشكل خطر على المواطنين.

#بلدية خانيونس

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