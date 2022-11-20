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الأسير سامر العيساوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 21

الأحد 20 نوفمبر 2022 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير سامر العيساوي (43 عاماً) من قرية العيساوية شرقي القدس المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم ال 21، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ الأسير العيساوي محكوم بالسّجن 30 عامًا، وكان قد أفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" وأعاد الاحتلال اعتقاله كما وأعاد بحقّه حكمه السابق، ويقبع اليوم في زنازين سجن "ريمون".

يذكر أن الأسير العيساوي تعرض لعملية قمع بسجن "النقب" في قسم 25، في تاريخ الـ9 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

#سامر العيساوي #نادي الأسير

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