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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

الأحد 20 نوفمبر 2022 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، وفاة طفلة وإصابة 4 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفلة (سارة آدم الأسطل) تبلغ من العمر عاماً وسبعة أشهر من سكان خان يونس، توفيت متأثرة بجروح خطيرة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة من نوع "فلوكس واجن" قرب مسجد الصفوة بمنطقة السطر بالمحافظة.

وأوضحت أن 7 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وإصاباتنا واحدة بجروح متوسطة، والأخرى بجروح طفيفة.​

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 5 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

#المرور بغزة

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