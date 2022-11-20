فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- رغم الانتقادات: انطلاق المونديال في الدوحة اليوم
- طيران مباشر بين تل ابيب وقطر
- يهود يهاجمون الفلسطينيين في الخليل ووقوع خسائر مالية واصابات
- يهودي يعتدي على جندية ويضربها بعصا وتنديد واسع من كافة الأحزاب الإسرائيلية
- حرق علم إسرائيل في الخليل
- محاولة "تبييض" اريه درعي المدان بمخالفات جنائية تمهيدا لتعيينه وزيرا في حكومة نتنياهو
* "معاريف":
- لا يعقل أن يقوم إسرائيلي بضرب جندية
- جنود يهددون الفلسطينيين في الخليل ومستوطنون يعتدون عليهم وعلى أملاكهم
- عرب هاجموا يهودا في الرملة خلال صلاة السبت والشرطة تعتقل ثلاثة شبان ثم تطلق سراحهم دون كفالة
* "هآرتس":
- دول العالم توافق على انشاء صندوق للدول الفقيرة بسبب الاحتباس الحراري
- نتنياهو في تسجيل فيديو لمؤتمر اليهود في الحزب الجمهوري: الفلسطينيون لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل وإنما مكانها
- المئات من اليهود يهاجمون الفلسطينيين في الخليل في احتفال ديني شارك فيه أكثر من 30 الف مستوطن وضرب جندية بعصا من قبل يهودي
- جدعون ليفي: سموتريش إلى الأمن لأنه سيضع حدا للكذب الأميركي الإسرائيلي وأيدي غانتس ملطخة بدماء الفلسطينيين ولكنه جيد للأميركيين