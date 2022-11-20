رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- رغم الانتقادات: انطلاق المونديال في الدوحة اليوم

- طيران مباشر بين تل ابيب وقطر

- يهود يهاجمون الفلسطينيين في الخليل ووقوع خسائر مالية واصابات

- يهودي يعتدي على جندية ويضربها بعصا وتنديد واسع من كافة الأحزاب الإسرائيلية

- حرق علم إسرائيل في الخليل

- محاولة "تبييض" اريه درعي المدان بمخالفات جنائية تمهيدا لتعيينه وزيرا في حكومة نتنياهو

* "معاريف":

- لا يعقل أن يقوم إسرائيلي بضرب جندية

- جنود يهددون الفلسطينيين في الخليل ومستوطنون يعتدون عليهم وعلى أملاكهم

- عرب هاجموا يهودا في الرملة خلال صلاة السبت والشرطة تعتقل ثلاثة شبان ثم تطلق سراحهم دون كفالة

* "هآرتس":

- دول العالم توافق على انشاء صندوق للدول الفقيرة بسبب الاحتباس الحراري

- نتنياهو في تسجيل فيديو لمؤتمر اليهود في الحزب الجمهوري: الفلسطينيون لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل وإنما مكانها

- المئات من اليهود يهاجمون الفلسطينيين في الخليل في احتفال ديني شارك فيه أكثر من 30 الف مستوطن وضرب جندية بعصا من قبل يهودي

- جدعون ليفي: سموتريش إلى الأمن لأنه سيضع حدا للكذب الأميركي الإسرائيلي وأيدي غانتس ملطخة بدماء الفلسطينيين ولكنه جيد للأميركيين