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اعلان عن قطع الكهرباء عن بعض مناطق بيت لحم اليوم وغدا

الأحد 20 نوفمبر 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلان عن قطع الكهرباء عن بعض مناطق بيت لحم اليوم وغدا



رام الله / سما /

 أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

(1) الأحد 20/11/2022 (من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا) :
أجزاء من شارع السوق المركزي، السوق المركزي، مبنى مديرية الصحة والمناطق المحيطة بها.


(2) الإثنين 21/11/2022 (من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا) :

زعترة، راس الواد، أكاديمية بيت لحم الإنجيلية، بيت تعمر، بريضعة، ظهرة الندى، مضخة مجاري بيت ساحور الجنوبية، بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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