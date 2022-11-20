رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، اصابة شاب بالرصاص في نابلس، وعربدة المستوطنين ومهاجمة مسجدين في الخليل، وتشييع الشهيد الفتى هيثم مبارك في قرية أبو فلاح شمال رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اصابة شاب بالرصاص في نابلس وعربدة احتلالية واستيطانية ومهاجمة مسجدين بالخليل وجماهير غفيرة شيعت الشهيد الفتى هيثم مبارك في قرية أبو فلاح شمال رام الله

- برعاية الرئيس: إحياء ذكرى استشهاد الزعيم الخالد ياسر عرفات واعلان الاستقلال في جنين

- نقابة الصحفيين تدعو لتوخي الدقة والحذر من الإشاعات المتعلقة بحريق مخيم جباليا

- إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية

- أبشع صور العنصرية: إسرائيليون يحتفلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكارثة حريق مخيم جباليا

- فلسطين تشارك بمؤتمر دولي حول حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة

- مونديال قطر ينطلق بصافرة ايطالية "والعنابي" يسعى لدخول التاريخ عندما يواجه الاكوادور اليوم

* "الأيام":

- اعتداءات واسعة للمستوطنين وسط الخليل ومواجهات خلال التصدي لاقتحام في نابلس

- إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية

- تشييع حاشد لجثمان الشهيد هيثم مبارك إلى مثواه الأخير

* "القدس":

- مستوطنون يقتحمون الخليل ويشنون اعتداءات على المواطنين واصابات ومواجهات في عدة مناطق

- تشييع الشهيد هيثم مبارك شمال رام الله