حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الخميس

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاحد سيكون صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .