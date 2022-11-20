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حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الخميس

الأحد 20 نوفمبر 2022 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الخميس



رام الله / سما /

 قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاحد سيكون صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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