مستوطنون يهاجمون مسجدين في الخليل ويحطمون نوافذهما

الخليل/سما/

هاجم مستوطنون خلال اقتحامهم مدينة الخليل، مساء اليوم السبت، مسجدي "باب الزاوية" و"الصدّيق"، في شارع الشلالة وسط المدينة.

وأفاد مصادر محلية، بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجدين المذكورين وحطموا زجاج نوافذهما.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، ما أقدم عليه الاحتلال ومستوطنوه من اعتداء على مسجدي "باب الزاوية" و"الصديق" بتحطيم زجاج نوافذهما ومحاولة اقتحامهما.

وأشارت إلى أن الاحتلال ومستوطنيه هاجموا خلال أقل من شهر عدة مساجد، ما يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لتوفير الحماية لدور العبادة بشتى الطرق والوسائل.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين، إثر اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين.

وأفاد مصادر محلية أن مستوطنين مسلحين، بحماية قوات الاحتلال، اعتدوا على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حي تل الرميدة، ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح وكدمات نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله ويوسف أبو عيشة، من جوار منزلهم في المنطقة.

وكان مئات المستوطنين، قد اقتحموا شارعي "باب الزاوية" و"بئر السبع" وسط الخليل، واعتدوا على المواطنين ومحلاتهم التجارية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفالاتهم بـ "الأعياد اليهودية".

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