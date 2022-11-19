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فلسطين حاضرة في فعاليات كأس العالم (صور وفيديو)

السبت 19 نوفمبر 2022 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين حاضرة في فعاليات كأس العالم (صور وفيديو)



الدوحة/سما/

قامت جماهير فلسطينية وعربية، مساء اليوم السبت، برفع علم دولة فلسطين في العاصمة القطرية الدوحة قبل يوم من انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وشهدت قطر، مساء اليوم، أجواء صاخبة من قبل المشجعين من مختلف دول العالم، وسط حضور فلسطيني كبير، وقام أبناء الجالية الفلسطينية برفع الأعلام، في منطقة "درب لوسيل" بالعاصمة الدوحة.

كما قام عدد من أبناء الجالية الفلسطينية ومن أبناء الجاليات العربية، بتوزيع الأعلام والكوفية الفلسطينية على الجماهير القادمة من مختلف دول العالم، والتعريف بالقضية الفلسطينية.

ويفتتح منتخب قطر مساء يوم غد الأحد، مشواره في بطولة كأس العالم الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، عندما يواجه منتخب الاكوادور.

ويجري اللقاء الساعة السادسة مساء بتوقيت فلسطين، ويقام على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية.


تصوير "أ ف ب"

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#فلسطين #كأس العالم

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